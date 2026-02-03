Владимир Зеленский утвердил новую структуру плана обороны Украины. Фото: ОП

Нову структуру плану оборони України затвердив президент Володимир Зеленський.

Глава держави постановив затвердити нову структуру плану оборони України, а сам зміст структури має гриф «для службового використання». Попередню структуру, затверджену аналогічним указом ще 3 березня 2020 року, буде скасовано. Відповідний указ № 96/2026 від 2 лютого вже оприлюднили на президентському сайті.

Зеленський доручив Кабінету міністрів забезпечити розробку нового плану оборони відповідно до оновленої структури. До цього процесу залучать Службу безпеки України, Службу зовнішньої розвідки України й Національний банк.

Після розроблення готовий план оборони повинні внести на розгляд Ради національної безпеки і оборони.

Як відомо, План оборони — це не один документ, а ціла сукупність документів, які визначають, як держава готується до захисту і як вона діятиме в разі збройної агресії. Цей план охоплює всі сфери життя держави, а не тільки військові дії.

Зміст такого плану не розголошується з міркувань безпеки.

Нагадаємо, 14 січня Верховна Рада підтримала продовження воєнного стану ще на 90 діб — до 4 травня 2026 року. Також парламентарі проголосували за продовження загальної мобілізації на аналогічний період.