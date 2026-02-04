Читайте также
Ракурсhttps://racurs.ua/
Последствия российского обстрела в Самаровском районе, фото: ГСЧС
В Днепропетровской области из-за атаки БПЛА возник пожар на объекте инфраструктуры (ФОТО)https://racurs.ua/n211866-v-dnepropetrovskoy-oblasti-iz-za-ataki-bpla-voznik-pojar-na-obekte-infrastruktury-foto.htmlРакурс
Російський безпілотник сьогодні, 4 лютого, вранці атакував об'єкт інфраструктури у Самарівському районі Дніпропетровської області.
В результаті виникла пожежа. Про це повідомляють прес-служби Дніпропетровської ОВА та ДСНС.
За попередньою інформацією, жертв та постраждалих немає.
Триває ліквідація наслідків атаки. На місці залучені понад 100 рятувальників та 30 одиниць техніки ДСНС, — розповіли у ДСНС.