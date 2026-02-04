Новости
Последствия российского обстрела в Самаровском районе, фото: ГСЧС

В Днепропетровской области из-за атаки БПЛА возник пожар на объекте инфраструктуры (ФОТО)

Російський безпілотник сьогодні, 4 лютого, вранці атакував об'єкт інфраструктури у Самарівському районі Дніпропетровської області.

В результаті виникла пожежа. Про це повідомляють прес-служби Дніпропетровської ОВА та ДСНС.

За попередньою інформацією, жертв та постраждалих немає.

Триває ліквідація наслідків атаки. На місці залучені понад 100 рятувальників та 30 одиниць техніки ДСНС, — розповіли у ДСНС.

Наслідки російського обстрілу у Самарівському районі, фото: ДСНС

