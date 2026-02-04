Последствия российского обстрела в Самаровском районе, фото: ГСЧС

Ракурс

Російський безпілотник сьогодні, 4 лютого, вранці атакував об'єкт інфраструктури у Самарівському районі Дніпропетровської області.

В результаті виникла пожежа. Про це повідомляють прес-служби Дніпропетровської ОВА та ДСНС.

За попередньою інформацією, жертв та постраждалих немає.