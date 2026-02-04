Читайте також
Ракурсhttps://racurs.ua/
Наслідки російського обстрілу у Самарівському районі, фото: ДСНС
На Дніпропетровщині через атаку БПЛА виникла пожежа на об'єкті інфраструктури (ФОТО)https://racurs.ua/ua/n211866-na-dnipropetrovschyni-cherez-ataku-bpla-vynykla-pojeja-na-obiekti-infrastruktury-foto.htmlРакурс
Російський безпілотник сьогодні, 4 лютого, вранці атакував об'єкт інфраструктури у Самарівському районі Дніпропетровської області.
В результаті виникла пожежа. Про це повідомляють прес-служби Дніпропетровської ОВА та ДСНС.
За попередньою інформацією, жертв та постраждалих немає.
Триває ліквідація наслідків атаки. На місці залучені понад 100 рятувальників та 30 одиниць техніки ДСНС, — розповіли у ДСНС.