Наслідки російського обстрілу у Самарівському районі, фото: ДСНС

На Дніпропетровщині через атаку БПЛА виникла пожежа на об'єкті інфраструктури (ФОТО)

4 лют 2026, 16:54
Російський безпілотник сьогодні, 4 лютого, вранці атакував об'єкт інфраструктури у Самарівському районі Дніпропетровської області.

В результаті виникла пожежа. Про це повідомляють прес-служби Дніпропетровської ОВА та ДСНС.

За попередньою інформацією, жертв та постраждалих немає.

Триває ліквідація наслідків атаки. На місці залучені понад 100 рятувальників та 30 одиниць техніки ДСНС, — розповіли у ДСНС.

Наслідки російського обстрілу у Самарівському районі, фото: ДСНС

