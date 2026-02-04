Ракурсhttps://racurs.ua/
Наслідки російського обстрілу Дружківки 4 лютого, фото: Донецька ОВА
Російські загарбники сьогодні, 4 лютого, обстріляли місто Дружківка Донецької області. Є загиблі та поранені.
Про це у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.
Росіяни обстріляли місто касетними снарядами — поцілили прямо по ринку, де завжди вранці є масове скупчення людей, — зазначив він. — Це — ще один цілеспрямований воєнний злочин і черговий доказ того, що всі російські заяви про «перемир'я» не варті нічого.
Також ворог скинув на Дружківку дві авіабомби. Пошкоджено:
- промзону;
- три багатоповерхівки;
- три приватні будинки.
Згодом Філашкін повідомив, що, за попередніми даними:
- загинули щонайменше семеро людей віком від 43 до 81 року;
- поранення отримали 15 людей віком від 50 до 72 років.
Усі поранені отримують необхідну медичну допомогу. На місці працюють всі відповідальні служби, — зазначив він.