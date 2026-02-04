Новини
Наслідки російського обстрілу Дружківки 4 лютого, фото: Донецька ОВА

Рашисти обстріляли касетними боєприпасами ринок у Дружківці — семеро загиблих (ФОТО)

4 лют 2026, 15:51
Російські загарбники сьогодні, 4 лютого, обстріляли місто Дружківка Донецької області. Є загиблі та поранені.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

Росіяни обстріляли місто касетними снарядами — поцілили прямо по ринку, де завжди вранці є масове скупчення людей, — зазначив він. — Це — ще один цілеспрямований воєнний злочин і черговий доказ того, що всі російські заяви про «перемир'я» не варті нічого.

Також ворог скинув на Дружківку дві авіабомби. Пошкоджено:

  • промзону;
  • три багатоповерхівки;
  • три приватні будинки.

Згодом Філашкін повідомив, що, за попередніми даними:

  • загинули щонайменше семеро людей віком від 43 до 81 року;
  • поранення отримали 15 людей віком від 50 до 72 років.

Усі поранені отримують необхідну медичну допомогу. На місці працюють всі відповідальні служби, — зазначив він.

Наслідки російського обстрілу Дружківки 4 лютого, фото: Донецька ОВА

Джерело: Ракурс


