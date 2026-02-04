Послы и представители международных организаций посетили Дарницкую ТЭЦ, фото: Алексей Кулеба

https://racurs.ua/n211869-60-poslov-i-predstaviteley-mejdunarodnyh-organizaciy-uvideli-razrusheniya-darnickoy-tec-foto.html

Ракурс

Понад 60 послів та представників іноземних держав і міжнародних організацій сьогодні, 4 лютого, побачили спричинені російськими атаками руйнування Дарницької ТЕЦ у Києві.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив віце-прем'єр з відновлення України — міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба.

Це об'єкт критичної цивільної інфраструктури. Не військова ціль. Не оборонний об'єкт. ТЕЦ забезпечує теплом житлові будинки, лікарні, школи — сотні тисяч киян. Удар був завданий свідомо, в період сильних морозів, коли тепло — питання базового виживання людей, — наголосив Кулеба.

За його словами. партнери України могли побачити реальні наслідки атак по енергетиці та те, з чим щодня працюють аварійні бригади.