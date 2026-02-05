В «Укрэнерго» опровергают сообщения о якобы возможной полном исчезновении электричества, фото: Google Gemini

В «Укренерго» спростовують інформацію про суттєве посилення відключень електроенергії, котра сьогодні, 5 лютого, поширилася у соцмережах.

Прес-служба компанії зазначає, що низка Telegram-каналів поширили недостовірну інформацію про посилення відключень електроенергії, із зазначенням що «світло може не з’явитись взагалі», видавши це за цитату заяви НЕК «Укренерго».

Офіційно повідомляємо: поширена інформація не має нічого спільного із дійсністю, — наголошують у компанії.

В «Укренерго» зауважують, що ситуація в енергосистемі України зараз дійсно залишається складною, проте цілком контрольованою:

через зумовлений наслідками атак дефіцит потужності, в Україні діють графіки погодинних відключень;

в окремих областях вимушено застосовуються аварійні відключення.