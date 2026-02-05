«Свет может не вернуться» — в «Укрэнерго» опровергают сообщения об угрозе полного исчезновения электричестваhttps://racurs.ua/n211891-svet-mojet-ne-vernutsya-v-ukrenergo-oprovergaut-soobscheniya-ob-ugroze-polnogo.htmlРакурс
В «Укренерго» спростовують інформацію про суттєве посилення відключень електроенергії, котра сьогодні, 5 лютого, поширилася у соцмережах.
Прес-служба компанії зазначає, що низка Telegram-каналів поширили недостовірну інформацію про посилення відключень електроенергії, із зазначенням що «світло може не з’явитись взагалі», видавши це за цитату заяви НЕК «Укренерго».
Офіційно повідомляємо: поширена інформація не має нічого спільного із дійсністю, — наголошують у компанії.
В «Укренерго» зауважують, що ситуація в енергосистемі України зараз дійсно залишається складною, проте цілком контрольованою:
- через зумовлений наслідками атак дефіцит потужності, в Україні діють графіки погодинних відключень;
- в окремих областях вимушено застосовуються аварійні відключення.
Такою ж була ситуація і попередньої доби. Про якесь суттєве посилення обмежень або те, що «світло може не повернутись» — не йдеться взагалі, — додали у компанії.