Ракурс
В «Укренерго» спростовують повідомлення про нібито можливість повного зникнення електрики, фото: Google Gemini

«Світло може не повернутись» — в «Укренерго» спростовують повідомлення про загрозу повного зникнення електрики

5 лют 2026, 15:40
999

В «Укренерго» спростовують інформацію про суттєве посилення відключень електроенергії, котра сьогодні, 5 лютого, поширилася у соцмережах.

Прес-служба компанії зазначає, що низка Telegram-каналів поширили недостовірну інформацію про посилення відключень електроенергії, із зазначенням що «світло може не з’явитись взагалі», видавши це за цитату заяви НЕК «Укренерго».

Офіційно повідомляємо: поширена інформація не має нічого спільного із дійсністю, — наголошують у компанії.

В «Укренерго» зауважують, що ситуація в енергосистемі України зараз дійсно залишається складною, проте цілком контрольованою:

  • через зумовлений наслідками атак дефіцит потужності, в Україні діють графіки погодинних відключень;
  • в окремих областях вимушено застосовуються аварійні відключення.

Такою ж була ситуація і попередньої доби. Про якесь суттєве посилення обмежень або те, що «світло може не повернутись» — не йдеться взагалі, — додали у компанії.

В «Укренерго» спростовують повідомлення про нібито можливість повного зникнення електрики, фото: «Укренерго»

Джерело: Ракурс


