Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Для виробників трансформаторів діятиме 100% бронювання

Виробники трансформаторного обладнання зможуть бронювати 100% співробітників — Свириденко

5 лют 2026, 15:07
999

Підприємства, які виробляють та відновлюють трансформатори для енергетики, зможуть забронювати всіх військовозобов’язаних працівників.

Також Кабмін зменшив кількість критеріїв для визнання компанії критично важливою — два замість трьох. Про це сьогодні, 5 лютого, у своєму Telegram-каналі повідомила прем'єр-міністр Юлія Свириденко.

Сьогодні Уряд ухвалив важливе рішення для виробників енергетичного обладнання, щоб підприємства могли працювати безперебійно та зберегти вузькопрофільних інженерів під час надзвичайної ситуації в енергетиці, — наголосила вона.

За словами Свириденко, ці зміни дозволять виробникам обладнання, критично важливого для швидкого відновлення енергооб'єктів, працювати безперебійно.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter



Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів