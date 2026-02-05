Ракурсhttps://racurs.ua/
Для виробників трансформаторів діятиме 100% бронювання
Підприємства, які виробляють та відновлюють трансформатори для енергетики, зможуть забронювати всіх військовозобов’язаних працівників.
Також Кабмін зменшив кількість критеріїв для визнання компанії критично важливою — два замість трьох. Про це сьогодні, 5 лютого, у своєму Telegram-каналі повідомила прем'єр-міністр Юлія Свириденко.
Сьогодні Уряд ухвалив важливе рішення для виробників енергетичного обладнання, щоб підприємства могли працювати безперебійно та зберегти вузькопрофільних інженерів під час надзвичайної ситуації в енергетиці, — наголосила вона.
За словами Свириденко, ці зміни дозволять виробникам обладнання, критично важливого для швидкого відновлення енергооб'єктів, працювати безперебійно.
