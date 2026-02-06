Сколько пунктов несокрушимости действуют в Киеве, рассказали в ГСЧС

Ракурсhttps://racurs.ua/
Пункт несокрушимости, фото: ГСЧС
Сколько пунктов несокрушимости действуют в Киеве, рассказали в ГСЧСhttps://racurs.ua/n211924-skolko-punktov-nesokrushimosti-deystvuut-v-kieve-rasskazali-v-gschs.htmlРакурс
У Києві наразі функціонують 1 тис. 395 пунктів незламності.
Серед них — 211 пунктів надання допомоги ДСНС, що розгорнуті на базі наметів. Розташування їх можна знайти в застосунку «Дія». Про це сьогодні, 6 січня, у своєму Telgram-каналі повідомив міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко.
Наші локації автономні, оснащені тепло- та електрогенераторами. Відвідувачам пропонують гарячі напої та можливість зігрітися. За необхідності кількість таких пунктів буде збільшено, — зазначив він.
За словами Клименка, попит на допомогу великий:
- лише за минулу добу звернулися майже 9 тис. людей;
- від початку роботи пунктів звернулися майже 174 тис. людей.
Ворог б'є не лише по інфраструктурі, а й по людській витривалості. Саме тому на таких локаціях працюють і наші психологи. З початку року вони надали консультації та допомогу вже майже 34 тисячам громадян, — додав він.
До відновлювальних заходів сьогодні залучено майже 990 рятувальників ДСНС та понад 300 одиниць спеціальної техніки.
За даними гідрометеорологічного центру, морозна погода триватиме ще щонайменше тиждень. Сніг, ожеледиця та мінусова температура — ускладнюють ситуацію, але не зупиняють нашу роботу, — зазначив міністр.