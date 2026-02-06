Скільки пунктів незламності діють у Києві, розповіли у ДСНС

Пункт незламності, фото: ДСНС

У Києві наразі функціонують 1 тис. 395 пунктів незламності.

Серед них — 211 пунктів надання допомоги ДСНС, що розгорнуті на базі наметів. Розташування їх можна знайти в застосунку «Дія». Про це сьогодні, 6 січня, у своєму Telgram-каналі повідомив міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко.

Наші локації автономні, оснащені тепло- та електрогенераторами. Відвідувачам пропонують гарячі напої та можливість зігрітися. За необхідності кількість таких пунктів буде збільшено, — зазначив він.

За словами Клименка, попит на допомогу великий:

лише за минулу добу звернулися майже 9 тис. людей;

від початку роботи пунктів звернулися майже 174 тис. людей.

Ворог б'є не лише по інфраструктурі, а й по людській витривалості. Саме тому на таких локаціях працюють і наші психологи. З початку року вони надали консультації та допомогу вже майже 34 тисячам громадян, — додав він.

До відновлювальних заходів сьогодні залучено майже 990 рятувальників ДСНС та понад 300 одиниць спеціальної техніки.