В Киеве функционируют сотни пунктов несокрушимости, фото: ГСЧС

Сколько киевлян уже воспользовались Пунктами несокрушимости, рассказали в ГСЧС (ФОТО, ВИДЕО)

10 фев 2026, 19:07
999

У Києві продовжують безперервно функціонувати 211 мобільних Пунктів незламності ДСНС — це 108 локацій.

Про це сьогодні, 10 лютого, повідомила прес-служба ДСНС.

Гарячий чай, тепла їжа, допомога рятувальників і волонтерів: вже понад 200 тисяч киян скористалися цією підтримкою, — розповіли у відомстві.

У темні й холодні години, коли росія намагається занурити нашу столицю в пітьму, люди не залишаються наодинці. Бо наша сила — в єдності. І поки ми разом, ворог не зможе вимкнути наше світло! — додали у ДСНС.

В Україні через російські ракетно-дронові атаки продовжують застосовувати відключення електроенергії.

Прес-служба «Укренерго» повідомляє, що завтра, 11 лютого, в усіх регіонах України протягом всієї доби будуть застосовуватись графіки погодинних відключень та графіки обмеження потужності (для промислових споживачів).

Коли електроенергія з’являється за графіком — будь ласка, споживайте її ощадливо! — наголошують у компанії.

У Києві функціонують сотні пунктів незламності, фото: ДСНС

Источник: Ракурс


