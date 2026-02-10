Ракурсhttps://racurs.ua/
У Києві функціонують сотні пунктів незламності, фото: ДСНС
Скільки киян вже скористалися Пунктами незламності, розповіли у ДСНС (ФОТО, ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n211979-skilky-kyyan-vje-skorystalysya-punktamy-nezlamnosti-rozpovily-u-dsns-foto-video.htmlРакурс
У Києві продовжують безперервно функціонувати 211 мобільних Пунктів незламності ДСНС — це 108 локацій.
Про це сьогодні, 10 лютого, повідомила прес-служба ДСНС.
Гарячий чай, тепла їжа, допомога рятувальників і волонтерів: вже понад 200 тисяч киян скористалися цією підтримкою, — розповіли у відомстві.
У темні й холодні години, коли росія намагається занурити нашу столицю в пітьму, люди не залишаються наодинці. Бо наша сила — в єдності. І поки ми разом, ворог не зможе вимкнути наше світло! — додали у ДСНС.
В Україні через російські ракетно-дронові атаки продовжують застосовувати відключення електроенергії.
Прес-служба «Укренерго» повідомляє, що завтра, 11 лютого, в усіх регіонах України протягом всієї доби будуть застосовуватись графіки погодинних відключень та графіки обмеження потужності (для промислових споживачів).
Коли електроенергія з’являється за графіком — будь ласка, споживайте її ощадливо! — наголошують у компанії.