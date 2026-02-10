В Киеве восстанавливают отопление после российских обстрелов, фото: ГСЧС Киева

У Деснянському районі Києва повністю відновили теплопостачання у багатоповерхівках, які залишалися без тепла після російської обстрілів. Лише у кількох будинках виникли технічні проблеми і опалення досі немає.

Про це сьогодні, 10 лютого, розповів заступник голови КМДА Петро Пантелеєв, повідомляє «Суспільне».

За словами Пантелеєва, над усуненням проблем працюють додаткові бригади, зокрема фахівці «Укрзалізниці».

Дійсно теплоносій на будинки поданий. Але є будинки, в яких існують ті чи інші проблеми, пов’язані з пошкодженнями на цих будинках, знову таки внаслідок тривалої відсутності тепла, — зазначив він. — Будинки по Деснянському району по адресам знаходяться на контролі. І за нашою інформацією, там найважчі 4 будинки залишились.

Про те, що на Троєщині у Києві відновили теплопостачання, вчора, 9 лютого повідомила перша заступниця міністра розвитку громад та територій Альона Шкрум. Вона зазначала, що це результат цілодобової роботи аварійних бригад. У складі 176 бригад працює 840 робітників, зокрема залучили 83 бригади (345 осіб) з інших областей, підприємств Києва та «Укрзалізниці».

