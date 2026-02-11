Читайте также
Уничтожение российской техники, скриншот видео
Беспилотники уничтожили тайники и технику рашистов на Курском и Северо-Слобожанском направлениях (ВИДЕО)
Оператори БпЛА підрозділу розвідки «Аскольд» бригади «Сталевий кордон» минулої доби відпрацювали по техніці та схованках російських військових на Курському та Північно-Слобожанському напрямках.
Відповідне відео сьогодні, 11 лютого, опублікувала прес-служба ДПСУ.
Під час повітряної розвідки прикордонники виявили та ліквідували окупанта, який саме спускався до сховку. Крім того, операторам fpv дронів також вдалося знищити ще два укриття і авто противника, — вказано в описі відео.