Рада приняла закон об общенациональной минуте молчания

Верховна Рада під час свого засідання сьогодні, 11 лютого, голосами 260 народних обранців підтримала в цілому законопроект № 14144 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вшанування пам’яті співвітчизників, які загинули внаслідок збройної агресії Російської Федерації».

Про це повідомляється на сайті парламенту.

Документ уточнює механізми проведення загальнонаціональних меморіальних заходів та використання систем оповіщення. Від передбачає такі новації:

законодавче закріплення щоденної загальнонаціональної хвилини мовчання о 9.00, під час якої вшановуватимуть військовослужбовців, добровольців, медичних працівників, рятувальників, журналістів, волонтерів та мирних жителів, які загинули через війну. Інформування про її початок і завершення забезпечуватимуть місцеві органи державної влади та органи місцевого самоврядування;

до другого читання законопроекту додали норму про вшанування жертв Голодомору — щороку у четверту суботу листопада о 16.00 проводитиметься загальнонаціональна хвилина мовчання та акція «Запали свічку». Органи місцевого самоврядування сприятимуть організації заходів і інформуванню населення;

оголошення загальнонаціональної хвилини мовчання та початку всеукраїнської акції «Запали свічку» здійснюється через медіа незалежно від форми власності, а також через системи оповіщення та інформування у сфері цивільного захисту Особливості використання системи оповіщення визначатиме Кабмін;

рекомендації щодо організації та проведення загальнонаціональної хвилини мовчання та всеукраїнської акції «Запали свічку» затверджуються Українським інститутом національної пам’яті.

Закон вступає в дію з дня, наступного за днем його офіційного опублікування.