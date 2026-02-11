Новости
Место проведения Переяславской рады лишили статуса национального памятника

11 фев 2026, 15:38
Кабмін вилучив з Державного реєстру нерухомих пам’яток України «Пам'ятне місце, де відбувалася Переяславська рада» — пам’ятку історії національного значення, розташовану у місті Переяслав Київської області.

Відповідну постанову уряду було ухвалено 4 лютого. Про це повідомляє прес-служба Міністерства культури України.

Це важливий крок у процесі деколонізації та демонтажу імперських наративів, — наголошують у міністерстві. — Рішення Уряду розроблене Мінкультом на виконання Закону України «Про засудження та заборону пропаганди російської імперської політики в Україні і деколонізацію топонімії».

Зазначається, що в умовах повномасштабної російської агресії відбувається системне очищення Держреєстру нерухомих пам’яток та публічного простору від радянської та російської ідеології.

Так, «Пам'ятне місце, де відбувалася Переяславська рада» є втіленням ідеї використання монументальної пропаганди в обґрунтуванні міфу про «возз'єднання» України з Росією у 1654 році. Цей міф походить із російської дореволюційної історіографії та був пізніше переосмислений і закріплений радянською історіографією:

  • у радянські часи він використовувався для підтвердження нібито «віковічного прагнення українського народу возз'єднатися з російським», що знайшло своє втілення, крім іншого, у створенні СРСР та як пропагандистська складова політики творення «нової історичної спільноти — радянського народу»;
  • радянська пропаганда намагалася знівелювати пам’ять про українські державницькі традиції — як часів Національно-визвольної війни 1648−1657 років, так і часів Української революції 1917−1921 років — затаврувавши державницькі устремління Українського народу як «буржуазно-націоналістичні» та, згодом, з огляду на зовнішньополітичну кон’юнктуру, як «фашистські»;
  • сучасна російська пропаганда активно використовує цей міф для обґрунтування нібито «законності» путінських територіальних претензій;
  • також він є складовою частиною інформаційно-пропагандистської кампанії, що провадиться Кремлем з метою формування у громадян України та світової спільноти викривлених уявлень про нібито «історичну бездержавність» Українського народу як «уламка» «розділеного російського народу», «штучність» України як держави тощо.

«Пам’ятне місце, де відбувалася Переяславська рада», фото: «Вікіпедія»

