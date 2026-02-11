Место проведения Переяславской рады лишили статуса национального памятника

«Памятное место, где проходила Переяславская рада», фото: «Википедия»

https://racurs.ua/n212001-mesto-provedeniya-pereyaslavskoy-rady-lishili-statusa-nacionalnogo-pamyatnika.html

Ракурс

Кабмін вилучив з Державного реєстру нерухомих пам’яток України «Пам'ятне місце, де відбувалася Переяславська рада» — пам’ятку історії національного значення, розташовану у місті Переяслав Київської області.

Відповідну постанову уряду було ухвалено 4 лютого. Про це повідомляє прес-служба Міністерства культури України.

Це важливий крок у процесі деколонізації та демонтажу імперських наративів, — наголошують у міністерстві. — Рішення Уряду розроблене Мінкультом на виконання Закону України «Про засудження та заборону пропаганди російської імперської політики в Україні і деколонізацію топонімії».

Зазначається, що в умовах повномасштабної російської агресії відбувається системне очищення Держреєстру нерухомих пам’яток та публічного простору від радянської та російської ідеології.

Так, «Пам'ятне місце, де відбувалася Переяславська рада» є втіленням ідеї використання монументальної пропаганди в обґрунтуванні міфу про «возз'єднання» України з Росією у 1654 році. Цей міф походить із російської дореволюційної історіографії та був пізніше переосмислений і закріплений радянською історіографією: