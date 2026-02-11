База для «Орешника» в Беларуси. Фото: «Радио Свобода»

Ракурс

Військову базу для російського ракетного комплексу «Орєшнік» готують у Білорусі.

Активне розгортання бази та техніка, яка може належати «Орєшнік», зафіксоване на території колишнього військового аеродрому «Кричев-6». На знімку від 9 лютого на території центрального військового табору видно шість автомобілів, які за розмірами та пропорціями відповідають техніці вищезгаданого ракетного комплексу. Про це 11 лютого повідомила «Радіо Свобода».

Наголошується, що точно визначити їхній тип поки неможливо через недостатню якість зображень.

На території військового об'єкту супутник зафіксував близько 25 військових машин різних типів, кілька земляних насипів, а також будівлю невідомого призначення. Також було виявлено будівництво ангарів для техніки й можливе місце розміщення комплексу «Орєшнік».

Нагадаємо, 5 лютого Генштаб ЗСУ заявив, що Сили оборони України уразили інфраструктуру полігону «Капустін Яр» в Астраханській області Російської Федерації. Був атакований комплекс будівель ангарного типу, де відбувається передстартова підготовка міжконтинентальних балістичних ракет середньої дальності.

Джерело: «Радіо Свобода»