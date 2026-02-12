Владимир Зеленский, фото: Офис президента

Володимир Зеленський в інтерв’ю виданню The Atlantic заявив, що краще не укладе жодної угоди, ніж змусить український народ погодитися на погану.

Навіть після чотирьох років інтенсивної війни він каже, що готовий продовжувати боротьбу, якщо це потрібно для забезпечення гідного та тривалого миру.

Україна не програє, — наголосив Зеленський, коментуючи ситуацію на полі бою.

На думку Зеленського, якщо Трамп хоче зміцнити свою спадщину миротворця та підвищити свої шанси на перемогу на проміжних виборах, котрі відбудуться у США восени 2026 року, він повинен скористатися цим моментом, щоб покласти край війні в Україні.

Я думаю, що для Трампа немає більшої перемоги, ніж зупинити війну між Росією та Україною, — заявив Зеленський. — Для його спадщини це номер один.

Найвигідніша ситуація для Трампа — зробити це до проміжних виборів, — зазначив Зеленський. говорячи про шанси припинити війну. — Так, він хоче, щоб було менше смертей. Але якщо ми з вами розмовляємо як дорослі, то це просто перемога для нього, політична перемога.

Видання зазначає, що деякі члени найближчого оточення Зеленського відчувають тривогу, що вікно можливості для укладення мирної угоди між Україною і Росією закривається, тож Україну можуть чекати роки продовження бойових дій, якщо цієї весни угоду про завершення війни досягнуто не буде.

