Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Взрыватель гранаты тяжело травмировал подростка в Ровенской области, фото: полиция Ровенской области

На Ровенщине подросток получил тяжелые травмы в результате детонации взрывателя гранаты (ФОТО)

13 фев 2026, 12:01
999

На Рівненщині вчора, 12 лютого, у селі Колоденка внаслідок детонації невідомого предмета постраждала дитина 2014 року народження.

Про це повідомляє прес-служба ДСНС Рівненщини.

Під час огляду знайденого невідомого предмета (попередньо — підривача до гранати) стався вибух без послідуючого горіння, — розповіли у відомстві. — Підліток отримав важкі травми. Дитину госпіталізовано до медичного закладу з діагнозом: травматична ампутація пальців кисті.

Фахівці вибухотехнічної служби обстежили територію та вилучили кілька аналогічних небезпечних предметів для подальшого знищення.

У ДСНС наголошують, що цей випадок — нагадування про те, що небезпека може бути зовсім поруч. Рятувальники закликають:

  • батьків постійно нагадувати дітям про небезпеку знахідок — навіть іржава залізяка або маленька деталь може вибухнути;
  • у разі виявлення підозрілих предметів слід не наближатися та попередити людей навколо й негайно телефонувати за номером 101 або 102.

Підривач до гранати тяжко травмував підлітка на Рівненщині, фото: поліція Рівненської області

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter



Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров