Взрыватель гранаты тяжело травмировал подростка в Ровенской области, фото: полиция Ровенской области

https://racurs.ua/n212048-na-rovenschine-podrostok-poluchil-tyajelye-travmy-v-rezultate-detonacii-vzryvatelya-granaty-foto.html

Ракурс

На Рівненщині вчора, 12 лютого, у селі Колоденка внаслідок детонації невідомого предмета постраждала дитина 2014 року народження.

Про це повідомляє прес-служба ДСНС Рівненщини.

Під час огляду знайденого невідомого предмета (попередньо — підривача до гранати) стався вибух без послідуючого горіння, — розповіли у відомстві. — Підліток отримав важкі травми. Дитину госпіталізовано до медичного закладу з діагнозом: травматична ампутація пальців кисті.

Фахівці вибухотехнічної служби обстежили територію та вилучили кілька аналогічних небезпечних предметів для подальшого знищення.

У ДСНС наголошують, що цей випадок — нагадування про те, що небезпека може бути зовсім поруч. Рятувальники закликають: