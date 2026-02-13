Ракурсhttps://racurs.ua/
Підривач до гранати тяжко травмував підлітка на Рівненщині, фото: поліція Рівненської області
На Рівненщині вчора, 12 лютого, у селі Колоденка внаслідок детонації невідомого предмета постраждала дитина 2014 року народження.
Про це повідомляє прес-служба ДСНС Рівненщини.
Під час огляду знайденого невідомого предмета (попередньо — підривача до гранати) стався вибух без послідуючого горіння, — розповіли у відомстві. — Підліток отримав важкі травми. Дитину госпіталізовано до медичного закладу з діагнозом: травматична ампутація пальців кисті.
Фахівці вибухотехнічної служби обстежили територію та вилучили кілька аналогічних небезпечних предметів для подальшого знищення.
У ДСНС наголошують, що цей випадок — нагадування про те, що небезпека може бути зовсім поруч. Рятувальники закликають:
- батьків постійно нагадувати дітям про небезпеку знахідок — навіть іржава залізяка або маленька деталь може вибухнути;
- у разі виявлення підозрілих предметів слід не наближатися та попередити людей навколо й негайно телефонувати за номером 101 або 102.