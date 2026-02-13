Территорию обязательной эвакуации семей с детьми расширили в Херсоне. Фото:

https://racurs.ua/n212062-zonu-obyazatelnoy-evakuacii-semey-s-detmi-rasshirili-v-hersone.html

Ракурс

Територію обов’язкової евакуації сімей з дітьми розширили в Херсоні.

До оновленої зони у Дніпровському районі включили територію від вулиці Поповича до 1-ї Східної та від Новозаводської до Перекопської. Відповідне рішення ухвалила Рада оборони Херсона. Про це керівник міської військової адміністрації Ярослав Шанько 13 січня повідомив у Telegram.

Крім того, місцева влада оголосила примусову евакуацію сімей з дітьми в селищі Приозерному, Комишанах (у тому числі вулиці Нижньої та прилеглих провулках у напрямку до Дніпра), а в Херсоні — на вулицях Андрія Орлова, Грецькій, Соборній та на всіх вулицях і провулках, розташованих нижче.

За словами очільника МВА, сьогодні влада обговорила проблемні аспекти евакуації з урахуванням попереднього досвіду. Чиновники консультуються з суддями, прокурорами та представниками омбудсмена, щоб запобігти порушенням законодавства у випадках, коли батьки або опікуни відмовляються вивозити дітей у більш безпечні райони.

Нагадаємо, у грудні минулого року було ухвалене рішення про обовʼязкову евакуацію з 14 прикордонних сіл Чернігівської області, а саме з Новгород-Сіверської, Семенівської, Сновської і Городнянської громад.