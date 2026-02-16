Мужчина взорвал гранату во время конфликта в Черновцах, есть раненые. Фото:

https://racurs.ua/n212075-mujchina-vzorval-granatu-vo-vremya-konflikta-v-chernovcah-troe-ranenyh.html

Ракурс

Вибух гранати стався у Чернівцях під час конфлікту.

На вулиці Героїв Майдану під час конфлікту між невідомими особами один із учасників, ймовірно кинув гранату, внаслідок чого прогримів вибух. Поранення дістали троє осіб. Одного з травмованих госпіталізували до лікарні, а іншим — медичну допомогу надано на місці події. Про це Національна поліція 16 лютого повідомила у Telegram.

Чоловіка, який кинув гранату, вже затримали. Зловмисником виявився 32-річний місцевий житель, якого вже затримали. Унаслідок вибуху також пошкоджено автомобіль. На місці події тривають слідчі дії.

Нагадаємо, 12 лютого у селі Колоденка на Рівненщині внаслідок детонації невідомого предмета постраждала дитина 2014 року народження. Підлітка з важкими травмами госпіталізували до медичного закладу з діагнозом: травматична ампутація пальців кисті.