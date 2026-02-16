Рашисты планируют увеличить показатели призыва за счет шахтеров из ВОТ

На ВОТ планируют усилить мобилизацию, фото: «Википедия»

Росія планує кинути на фронт гірників із закритих шахт тимчасово окупованої Луганщини.

Про це сьогодні, 16 лютого, у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Луганської ОВА Олексій Харченко.

На рф збираються збільшити показники призову за рахунок жителів так званої «лнр». Наразі там триває консервація вугледобувних підприємств, зокрема, у Довжанську. Звільнені шахтарі — у пріоритеті, — зазначив він.

Також, за інформацією Харченка, на ТОТ Луганщини фермерів зобов’язали віддати щонайменше 30% запасів дизпалива на потреби війни. Аналогічне рішення прийнято і стосовно місцевих промислових підприємств.

В окупаційній адміністрації це коментують нестачею дизельного палива у підрозділах армії рф, що діють на території Луганщини, — розповів він.

Кілька днів тому Центр національного спротиву ССО ЗСУ повідомляв, що рашисти посилили посилили контроль за чоловіками призовного віку на ТОТ Херсонщини.

За даними джерел, на блокпостах під час перевірок документів вимагають довідку з військкомату для виїзду за межі населеного пункту або регіону, — вказано у повідомленні у Telegram-каналі ЦНС.

Зазначається, що офіційним поясненням таких дій окупантів є «уточнення військового обліку».