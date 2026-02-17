ВСУ за неделю уволили более 200 кв. км территории, фото: R naumov

https://racurs.ua/n212102-vsu-na-proshloy-nedele-osvobodili-samuu-bolshuu-za-2-5-goda-territoriu-smi.html

Ракурс

Україна минулого тижня досягла найшвидшого прогресу на полі бою за останні 2,5 роки.

Про це сьогодні, у вівторок 17 лютого, повідомляє France24 з посиланням на дані Інституту вивчення війни (ISW).

З середи по неділю минулого тижня Україна відбила у Росії 201 кв. км території, скориставшись відключенням Starlink для російських військ, — зазначає агентство.

Таким чином, відвойована територія майже дорівнює захопленій Росією за весь грудень і є найбільшою територією, відвойованою українськими силами за такий короткий період з початку контрнаступу в червні 2023 року.

Ці українські контратаки, ймовірно, використовують нещодавнє блокування доступу російських військ до Starlink, яке, як стверджують російські військові блогери, спричиняє проблеми зі зв’язком та командуванням і контролем на полі бою, — зазначається в заяві ISW.

Джерело: France24