Россияне нанесли удар по критической инфраструктуре в Лозовой, фото: Сергей Зеленский

Рашисты снова ударили по критической инфраструктуре в Лозовой на Харьковщине (ФОТО)

18 фев 2026, 22:57
Російські загарбники знову завдали удару по критичній інфраструктурі у Лозівській громаді на Харківщині — є пошкодження критичної інфраструктури, виникли серйозні проблеми з водопостачанням.

Про це сьогодні, 18 лютого, ввечері на своїй Фейсбук-сторінці повідомив міський голова Лозової Сергій Зеленський.

Комунальники та енергетики досі на об'єктах. Роблять все можливе, але відновити подачу води наразі не вдається. Зараз усі зусилля спрямовані на те, щоб ви були з водою завтра вранці, коли почнете збиратися на роботу, — розповів він.

Лозовий зазначив, що також працюють над альтернативними варіантами живлення та водозабезпечення:

Маємо певні рішення, але публічно їх не обговорюємо — заради безпеки людей та самих об'єктів.

Росіяни завдали удару по критичній інфраструктурі у Лозовій, фото: Сергій Зеленський

