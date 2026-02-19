Ракурсhttps://racurs.ua/
Російські загарбники впродовж доби завдали 448 ударів по 34 населених пунктах Запорізької області.
Внаслідок ворожої атаки на Запорізький район поранено шестирічну дитину. Про це сьогодні, 19 лютого, вранці у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Запорізької ОВА Іван Федоров.
Зокрема:
- рашисти завдали 20 авіаударів по Малокатеринівці, Кушугуму, Веселянці, Терсянці, Сергіївці, Самійлівці, Заливному, Барвинівці, Оріхову, Копаням, Загірному, Чарівному, Гуляйпільському, Воздвижівці, Верхній Терсі, Долинці та Гіркому;
- 218 БпЛА різної модифікації (переважно FPV-дрони) атакували Кушугум, Степногірськ, Приморське, Степове, Павлівку, Малі Щербаки, Гуляйполе, Оріхів, Залізничне, Новоандріївку, Новоданилівку, Малу Токмачку, Білогір’я, Зелене, Староукраїнку, Святопетрівку, Зелене, Верхню Терсу, Добропілля та Прилуки;
- ворог здійснив чотири обстріли з РСЗВ завдано Павлівки, Новоданилівки, Лугівського та Верхньої Терси;
- 206 артилерійських ударів росіяни завдали по території Степногірська, Приморського, Степового, Малих Щербаків, Гуляйполя, Залізничного, Новоандріївки, Новоданилівки, Малої Токмачки, Білогір’я, Староукраїнки, Зеленого, Добропілля та Прилук.
Надійшло 89 повідомлень про пошкодження житла, автівок та об'єктів інфраструктури, — додав Федоров.