Російські загарбники впродовж доби завдали 448 ударів по 34 населених пунктах Запорізької області.

Внаслідок ворожої атаки на Запорізький район поранено шестирічну дитину. Про це сьогодні, 19 лютого, вранці у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Запорізької ОВА Іван Федоров.

Зокрема:

рашисти завдали 20 авіаударів по Малокатеринівці, Кушугуму, Веселянці, Терсянці, Сергіївці, Самійлівці, Заливному, Барвинівці, Оріхову, Копаням, Загірному, Чарівному, Гуляйпільському, Воздвижівці, Верхній Терсі, Долинці та Гіркому;

218 БпЛА різної модифікації (переважно FPV-дрони) атакували Кушугум, Степногірськ, Приморське, Степове, Павлівку, Малі Щербаки, Гуляйполе, Оріхів, Залізничне, Новоандріївку, Новоданилівку, Малу Токмачку, Білогір’я, Зелене, Староукраїнку, Святопетрівку, Зелене, Верхню Терсу, Добропілля та Прилуки;

ворог здійснив чотири обстріли з РСЗВ завдано Павлівки, Новоданилівки, Лугівського та Верхньої Терси;

206 артилерійських ударів росіяни завдали по території Степногірська, Приморського, Степового, Малих Щербаків, Гуляйполя, Залізничного, Новоандріївки, Новоданилівки, Малої Токмачки, Білогір’я, Староукраїнки, Зеленого, Добропілля та Прилук.