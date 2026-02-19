В Украине обесточены ряд населенных пунктов

https://racurs.ua/n212156-458-naselennyh-punktov-v-shesti-oblastyah-obestocheny-iz-za-nepogody-ukrenergo.html

Ракурс

В Україні сьогодні, 19 лютого, станом на ранок через сильну ожеледь, налипання мокрого снігу та пориви вітру повністю або частково знеструмлені 458 населених пунктів у шести областях — Миколаївській, Одеській, Дніпропетровській, Кіровоградській, Полтавській і Харківській. Ремонтні бригади працюють над тим, щоб повернути в роботу пошкоджені лінії електропередачі, повідомляє прес-служба «Укренерго».

Крім того, внаслідок бойових дій у прифронтових регіонах та цілеспрямованих російських ударів по енергетичній інфраструктурі — на ранок є знеструмлені споживачі у Донецькій, Харківській, Сумській, Дніпропетровській і Миколаївській областях.

Там, де це дозволяє безпекова ситуація, вже здійснюються аварійно-відновлювальні роботи. Енергетики роблять усе можливе, щоб якнайшвидше заживити всіх абонентів, — зазначили в «Укренерго».

Через попередні масовані російські атаки:

у більшості регіонів України сьогодні застосовуються графіки обмеження потужності для промисловості, а також графіки погодинних відключень для всіх категорій споживачів;

в окремих областях наразі вимушено застосовані аварійні відключення, попередньо оприлюднені графіки погодинних відключень там не діють.

Загалом споживання електроенергії відповідає сезонним показникам. Станом на 9.30 сьогоднішнього дня його рівень був таким же, як в цей час попереднього дня — у середу, 18 лютого.