Причины отравления депутатов парламента назвала пресс-служба Рады

В Верховной Раде назвали причины недавнего отравления депутатов, фото: Верховная Рада Украины

Ракурс

Захворювання народних депутатів України та працівників Апарату Верховної Ради не пов’язані з харчуванням в їдальні парламенту.

Про це сьогодні, 19 лютого, повідомила прес-служба Верховної Ради України з посиланням на висновок Центру превентивної медицини Державного управління справами.

Зазначається, що після повідомлень про можливі випадки отруєння Апарат Верховної Ради негайно ініціював проведення комплексу заходів із залученням відповідних фахівців:

представниками Центру превентивної медицини Державного управління справами було проведено перевірку їдальні та її працівників, документації, продуктів харчування, процесу приготування їжі, проведено дослідження води питної та води для приготування їжі тощо;

для проведення лабораторних досліджень також були залучені фахівці Київського міського та обласного центрів контролю та профілактики хвороб Міністерства охорони здоров’я.

Дослідженням методом ПЛР встановлено, що в осіб, які здали аналізи, виявлено один і той самий тип вірусу — норовірус (гостре інфекційне захворювання, що часто поширюється у закритих і багатолюдних приміщеннях та передається контактно-побутовим і повітряно-краплинним шляхом), — розповіли у прес-службі парламенту.

Апарат Верховної Ради вжив додаткових заходів для недопущення поширення інфекції.