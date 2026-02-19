Новини
У Верховній Раді назвали причини нещодавнього отруєння депутатів, фото: Верховна Рада України

Причини отруєння депутатів парламенту назвала прес-служба Ради

19 лют 2026, 12:29
Захворювання народних депутатів України та працівників Апарату Верховної Ради не пов’язані з харчуванням в їдальні парламенту.

Про це сьогодні, 19 лютого, повідомила прес-служба Верховної Ради України з посиланням на висновок Центру превентивної медицини Державного управління справами.

Зазначається, що після повідомлень про можливі випадки отруєння Апарат Верховної Ради негайно ініціював проведення комплексу заходів із залученням відповідних фахівців:

  • представниками Центру превентивної медицини Державного управління справами було проведено перевірку їдальні та її працівників, документації, продуктів харчування, процесу приготування їжі, проведено дослідження води питної та води для приготування їжі тощо;
  • для проведення лабораторних досліджень також були залучені фахівці Київського міського та обласного центрів контролю та профілактики хвороб Міністерства охорони здоров’я.

Дослідженням методом ПЛР встановлено, що в осіб, які здали аналізи, виявлено один і той самий тип вірусу — норовірус (гостре інфекційне захворювання, що часто поширюється у закритих і багатолюдних приміщеннях та передається контактно-побутовим і повітряно-краплинним шляхом), — розповіли у прес-службі парламенту.

Апарат Верховної Ради вжив додаткових заходів для недопущення поширення інфекції.

