Причини отруєння депутатів парламенту назвала прес-служба Ради

Захворювання народних депутатів України та працівників Апарату Верховної Ради не пов’язані з харчуванням в їдальні парламенту.
Про це сьогодні, 19 лютого, повідомила прес-служба Верховної Ради України з посиланням на висновок Центру превентивної медицини Державного управління справами.
Зазначається, що після повідомлень про можливі випадки отруєння Апарат Верховної Ради негайно ініціював проведення комплексу заходів із залученням відповідних фахівців:
- представниками Центру превентивної медицини Державного управління справами було проведено перевірку їдальні та її працівників, документації, продуктів харчування, процесу приготування їжі, проведено дослідження води питної та води для приготування їжі тощо;
- для проведення лабораторних досліджень також були залучені фахівці Київського міського та обласного центрів контролю та профілактики хвороб Міністерства охорони здоров’я.
Дослідженням методом ПЛР встановлено, що в осіб, які здали аналізи, виявлено один і той самий тип вірусу — норовірус (гостре інфекційне захворювання, що часто поширюється у закритих і багатолюдних приміщеннях та передається контактно-побутовим і повітряно-краплинним шляхом), — розповіли у прес-службі парламенту.
Апарат Верховної Ради вжив додаткових заходів для недопущення поширення інфекції.