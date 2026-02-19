Во Львовской области спасли более 23 тыс. цыплят, фото: ГСЧС

https://racurs.ua/n212159-23-tys-cyplyat-spasli-vo-vremya-pojara-vo-lvovskoy-oblasti-foto.html

Ракурс

На Львівщині під час пожежі надзвичайники врятували понад 23 тис. курчат.

Про це сьогодні, 19 лютого, повідомила прес-служба ДСНС.

Загорілася цегляна одноповерхова будівля пташника в селі Заболотці Золочівського району, — розповіли у відомстві. — Горіли підстилка та обладнання, вогонь швидко поширювався. Приміщення було в диму. Попри складнощі, рятувальники ліквідували пожежу.

Причини та обставини виникнення пожежі наразі встановлюють фахівці.