Во Львовской области спасли более 23 тыс. цыплят, фото: ГСЧС

23 тыс. цыплят спасли во время пожара во Львовской области (ФОТО)

19 фев 2026, 13:27
На Львівщині під час пожежі надзвичайники врятували понад 23 тис. курчат.

Про це сьогодні, 19 лютого, повідомила прес-служба ДСНС.

Загорілася цегляна одноповерхова будівля пташника в селі Заболотці Золочівського району, — розповіли у відомстві. — Горіли підстилка та обладнання, вогонь швидко поширювався. Приміщення було в диму. Попри складнощі, рятувальники ліквідували пожежу.

Причини та обставини виникнення пожежі наразі встановлюють фахівці.

На Львівщині врятували понад 23 тис. курчат, фото: ДСНС

Источник: Ракурс


