На Львівщині врятували понад 23 тис. курчат, фото: ДСНС

23 тис. курчат врятували під час пожежі на Львівщині (ФОТО)

19 лют 2026, 13:27
На Львівщині під час пожежі надзвичайники врятували понад 23 тис. курчат.

Про це сьогодні, 19 лютого, повідомила прес-служба ДСНС.

Загорілася цегляна одноповерхова будівля пташника в селі Заболотці Золочівського району, — розповіли у відомстві. — Горіли підстилка та обладнання, вогонь швидко поширювався. Приміщення було в диму. Попри складнощі, рятувальники ліквідували пожежу.

Причини та обставини виникнення пожежі наразі встановлюють фахівці.

На Львівщині врятували понад 23 тис. курчат, фото: ДСНС

Джерело: Ракурс


