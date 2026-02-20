Кредит для Украины на 90 млрд евро заблокирован, фото:

Ракурс

Угорщина заблокувала узгоджений кредит Євросоюзу для Україна на 90 млрд євро.

Про це повідомило видання Financial Times з посиланням на чотири джерела, обізнані з ситуацією, пише «Українська правда».

Зазначається, що сьогодні, 20 лютого, угорський посол при ЄС висловив заперечення проти того, щоб блок позичав цю суму для України шляхом випуску боргових зобов’язань, гарантованих бюджетом ЄС.

Рішення потребує одностайності всіх 27 держав-членів Євросоюзу.

Цей кредит було узгоджено в грудні лідерами ЄС як рятівне коло для Києва, адже в квітні насувається дефіцит бюджету. Тоді Угорщина, Словаччина та Чехія погодилися підтримати Україну лише за умови, що не нестимуть відповідальності за витрати на відсотки чи погашення кредиту — його мали б забезпечувати інші 24 країни ЄС.

Однак для того, щоб Єврокомісія могла використати так званий резерв бюджету ЄС для запозичень і подальшого кредитування України, усе одно потрібне одностайне рішення.

Програма МВФ на 8 млрд євро, яка наразі перебуває на етапі переговорів, також прив’язана до отримання Києвом кредиту Євросоюзу і може опинитися під загрозою через угорське вето.

Джерело: «Українська правда»