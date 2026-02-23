Рашисты утром атаковали два района Харькова, есть пострадавшие

Читайте также
Російські загарбники сьогодні, 23 лютого, вранці атакували Холодногірський і Основ’янський райони Харкова.
Про це у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.
Наразі відомо про двох постраждалих — поранений 55-річний чоловік, гострого стресу зазнала 70-річна жінка.
Синєгубов зазначив, що протягом минулої доби ворожих ударів зазнали вісім населених пунктів Харківської області. Внаслідок цих обстрілів постраждали двоє людей:
- у селі Печеніги постраждала 44-річна жінка;
- у селі Подоли Курилівської громади — 69-річний чоловік.
Загалом за добу ворог застосовував по Харківщині різні види озброєння:
- один БпЛА типу «Герань-2»;
- три БпЛА типу «Ланцет»;
- один 1 БпЛА типу «Молнія»;
- три FPV-дрони;
- один БпЛА (тип встановлюється).
Є пошкоджені та зруйновані обʼєкти цивільної інфраструктури.