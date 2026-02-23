Рашисти вранці атакували два райони Харкова, є постраждалі

Рашисти вранці 23 лютого атакували Харків, фото: «В городе»

Російські загарбники сьогодні, 23 лютого, вранці атакували Холодногірський і Основ’янський райони Харкова.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Наразі відомо про двох постраждалих — поранений 55-річний чоловік, гострого стресу зазнала 70-річна жінка.

Синєгубов зазначив, що протягом минулої доби ворожих ударів зазнали вісім населених пунктів Харківської області. Внаслідок цих обстрілів постраждали двоє людей:

у селі Печеніги постраждала 44-річна жінка;

у селі Подоли Курилівської громади — 69-річний чоловік.

Загалом за добу ворог застосовував по Харківщині різні види озброєння:

один БпЛА типу «Герань-2»;

три БпЛА типу «Ланцет»;

один 1 БпЛА типу «Молнія»;

три FPV-дрони;

один БпЛА (тип встановлюється).

Є пошкоджені та зруйновані обʼєкти цивільної інфраструктури.