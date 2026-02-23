Александр Сырский (слева), фото: Главнокомандующий ВС Украины / CinC AF of Ukraine

На Олександрівському напрямку угруповання ДШВ та суміжні підрозділи з кінця січня 2026 року відновили контроль над 400 кв. км території та вісьмома населеними пунктами.

Про це сьогодні, 23 лютого, на своїй Фейсбук-сторінці повідомив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський за результатами робочої поїздки до Південної операційної зони.

Він також відзначив військовослужбовців 82-ї та 95-ї десантно-штурмових бригад за мужність, витримку і професійність у бою.

Сирський зазначив, що загалом ситуація у цій операційній зоні ділянці складна:

Противник продовжує чинити тиск, активно застосовує для інфільтрації малі штурмові групи, використовує артилерію, безпілотні засоби, подекуди — бронетехніку.

Він повідомив, що провів предметну нараду з командирами, в ході якої обговорили стан виконання бойових завдань, проблемні питання та пропозиції щодо їх вирішення: