Рашисты активизировали применение дронов, фото: российские СМИ

Російські загарбники останнім часом суттєво активізували використання авіації, зокрема безпілотної. Ймовірно, причиною цього стало покращення погодних умов.

Про це в коментарі агентству «Інтерфакс-Україна» повідомив речник Сил оборони Півдня Владислав Волошин.

За минулу добу зафіксовано над півднем понад 350 розвідників. За останні дні ми фіксували там до сотні, а це те, що збільшилась кількість БПЛА-розвідників, — зазначив Волошин.

А також зросла кількість ударів дронами-камікадзе. Зараз становить на півдні майже 1700 ударів дронами, хоча за весь минулий тиждень було десь також до 1000−1200. Ми це пов’язуємо з тим, що трохи покращилась погода, — додав він.

За словами речника, з кожним днем також зростає кількість ударів традиційної авіації:

За минулу добу зафіксовано 17 авіаційних ударів із застосуванням 70 коригованих авіаційних бомб і 65 некерованих авіаційних ракет. Працює і російська і бомбардувальна авіація, і штурмова, і армійська авіація. Тобто, ця активність ворожа зросла.

Джерело: «Інтерфакс-Україна»