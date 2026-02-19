Рашисты усилили использование КАБов, фото: «Укринформ»

Рашисти посилили застосування керованих авіабомб на фронті після блокування для росіян терміналів супутникового зв’язку Starlink.

Останнім часом ворог застосовує сотню КАБів на день. Про це сьогодні, 19 лютого, в ефірі національного телемарафону повідомив речник Сил оборони Півдня України Владислав Волошин.

Водночас через блокування Starlink для росіян зменшилася кількість ударів дронами.

Зменшилася кількість ударів дронами, дронами на скид, тому ворог застосовує керовані авіаційні бомби, — зазначив Волошин. — Ворог ними намагається зруйнувати наші позиції, знищити забудову, яка є, щоб проводити свої штурмові дії у подальшому.

Так, за минулу добу росіяни здійснили 15 авіаударів по позиціях Сил оборони та прифронтових населених пунктах і застосували майже сотню коригованих авіабомб.