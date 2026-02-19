100 КАБів на день — рашисти посилили авіаудари після блокування Starlinkhttps://racurs.ua/ua/n212165-100-kabiv-na-den-rashysty-posylyly-aviaudary-pislya-blokuvannya-starlink.htmlРакурс
Рашисти посилили застосування керованих авіабомб на фронті після блокування для росіян терміналів супутникового зв’язку Starlink.
Останнім часом ворог застосовує сотню КАБів на день. Про це сьогодні, 19 лютого, в ефірі національного телемарафону повідомив речник Сил оборони Півдня України Владислав Волошин.
Водночас через блокування Starlink для росіян зменшилася кількість ударів дронами.
Зменшилася кількість ударів дронами, дронами на скид, тому ворог застосовує керовані авіаційні бомби, — зазначив Волошин. — Ворог ними намагається зруйнувати наші позиції, знищити забудову, яка є, щоб проводити свої штурмові дії у подальшому.
Так, за минулу добу росіяни здійснили 15 авіаударів по позиціях Сил оборони та прифронтових населених пунктах і застосували майже сотню коригованих авіабомб.
За останній час ворог дещо збільшив кількість авіаударів. Вчора-позавчора ми фіксували навіть застосування ворогом штурмової і армійської авіації, яка завдає ударів керованими авіаційними ракетами. Тобто ситуація доволі непроста, — наголошує Волошин.