Последствия российских обстрелов Днепропетровщины, фото: ГСЧС

https://racurs.ua/n212257-na-dnepropetrovschine-v-rezultate-aviaudarov-vspyhnul-jiloy-dom-i-uchebnoe-zavedenie-foto.html

Ракурс

Російські загарбники завдали ударів по Маломихайлівській та Покровській громадах Синельниківського району Дніпропетровської області.

Внаслідок авіаударів спалахнув житловий будинок та заклад освіти. Надзвичайники ліквідували пожежі. Про це сьогодні, 24 лютого, ввечері повідомила прес-служба ДСНС.

Крім того, пошкоджено триповерховий житловий будинок — під завалами можуть бути люди. Рятувальники проводять розбір конструкцій та пошук постраждалих.

Одного постраждалого чоловіка доставлено до лікарні.

Також під ударом рашистів була Покровська громада у Нікопольському районі.