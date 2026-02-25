Новости
Уничтожение техники российских захватчиков, скриншот видео

Дроны уничтожили средства связи рашистов на Харьковщине (ВИДЕО)

25 фев 2026, 10:57
На Харківщині дрони українських прикордонників підрозділу «Шквал» відпрацювали по засобах зв’язку, техніці, позиціях та місцях зберігання МТЗ противника.

Відповідне відео сьогодні, 25 лютого, опублікувала прес-служба Держприкордонслужби.

У ході чергових бойових відпрацювань оператори безпілотних систем завдали ураження по засобах зв’язку, техніці, позиціях та місцю зберігання матеріально-технічних ресурсів противника, — вказано в описі відео. — Системність і регулярність ударів позбавляють ворога можливості стабілізувати ситуацію, змушуючи його діяти в умовах постійного дефіциту часу, ресурсів і безпечних логістичних маршрутів.

На відео показано моменти завдання ударів, зняті камерами FPV-дронів.

