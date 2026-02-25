Ракурсhttps://racurs.ua/
Уничтожение техники российских захватчиков, скриншот видео
На Харківщині дрони українських прикордонників підрозділу «Шквал» відпрацювали по засобах зв’язку, техніці, позиціях та місцях зберігання МТЗ противника.
Відповідне відео сьогодні, 25 лютого, опублікувала прес-служба Держприкордонслужби.
У ході чергових бойових відпрацювань оператори безпілотних систем завдали ураження по засобах зв’язку, техніці, позиціях та місцю зберігання матеріально-технічних ресурсів противника, — вказано в описі відео. — Системність і регулярність ударів позбавляють ворога можливості стабілізувати ситуацію, змушуючи його діяти в умовах постійного дефіциту часу, ресурсів і безпечних логістичних маршрутів.
На відео показано моменти завдання ударів, зняті камерами FPV-дронів.