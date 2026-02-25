Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Знищення техніки російських загарбників, скріншот відео

Дрони знищили засоби зв’язку рашистів на Харківщині (ВІДЕО)

25 лют 2026, 10:57
999

На Харківщині дрони українських прикордонників підрозділу «Шквал» відпрацювали по засобах зв’язку, техніці, позиціях та місцях зберігання МТЗ противника.

Відповідне відео сьогодні, 25 лютого, опублікувала прес-служба Держприкордонслужби.

У ході чергових бойових відпрацювань оператори безпілотних систем завдали ураження по засобах зв’язку, техніці, позиціях та місцю зберігання матеріально-технічних ресурсів противника, — вказано в описі відео. — Системність і регулярність ударів позбавляють ворога можливості стабілізувати ситуацію, змушуючи його діяти в умовах постійного дефіциту часу, ресурсів і безпечних логістичних маршрутів.

На відео показано моменти завдання ударів, зняті камерами FPV-дронів.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter



Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів