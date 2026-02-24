Новини
Знищення російських загарбників, скріншот відео

Дрони знищили «Град» та штурмовиків ворога на Лиманському напрямку (ВІДЕО)

24 лют 2026, 16:15
На Лиманському напрямку дрони прикордонників підрозділу «Фенікс» знищили БМ-21 «Град», штурмовиків ворога, а також спалили позиції операторів БпЛА та бронетехніку окупантів.

Відповідне відео сьогодні, 24 лютого, опублікувала прес-служба ДПСУ.

На відео показано моменти завдання ударів, зняті камерами FPV-дронів, а також наслідки влучень. Також на відео потрапив момент з одним із окупантів, який намагався збити FPV-дрон, кинувши в нього автомата.

