Знищення російських загарбників, скріншот відео

https://racurs.ua/ua/n212248-drony-znyschyly-grad-ta-shturmovykiv-voroga-na-lymanskomu-napryamku-video.html

Ракурс

На Лиманському напрямку дрони прикордонників підрозділу «Фенікс» знищили БМ-21 «Град», штурмовиків ворога, а також спалили позиції операторів БпЛА та бронетехніку окупантів.

Відповідне відео сьогодні, 24 лютого, опублікувала прес-служба ДПСУ.

На відео показано моменти завдання ударів, зняті камерами FPV-дронів, а також наслідки влучень. Також на відео потрапив момент з одним із окупантів, який намагався збити FPV-дрон, кинувши в нього автомата.