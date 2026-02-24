Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Уничтожение российских захватчиков, скриншот видео

Дроны уничтожили «Град» и штурмовиков врага на Лиманском направлении (ВИДЕО)

24 фев 2026, 16:15
999

На Лиманському напрямку дрони прикордонників підрозділу «Фенікс» знищили БМ-21 «Град», штурмовиків ворога, а також спалили позиції операторів БпЛА та бронетехніку окупантів.

Відповідне відео сьогодні, 24 лютого, опублікувала прес-служба ДПСУ.

На відео показано моменти завдання ударів, зняті камерами FPV-дронів, а також наслідки влучень. Також на відео потрапив момент з одним із окупантів, який намагався збити FPV-дрон, кинувши в нього автомата.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter



Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров