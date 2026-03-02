Украинская ПВО ночью обезвредила 84 российских БпЛА, но были и попадания. Фото:

https://racurs.ua/n212350-ukrainskaya-pvo-nochu-obezvredila-84-rossiyskih-bpla-no-byli-i-popadaniya.html

Сили ППО України вночі 2 березня ліквідували 84 з 94 російських дронів.

У ніч на сьогодні противник запустив 94 ударних БпЛА типу Shahed, «Гербера», «Італмас» та безпілотники інших типів із п’яти напрямків: Орла, Міллерово, Шаталово й Приморсько-Ахтарська в Росії, а також із Гвардійського в окупованому Криму. Близько 70 безпілотників були «шахедами». Про це Повітряні сили ЗСУ повідомили у Telegram.

Напад ворога відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи. Захисникам неба вдалося знешкодити 84 ворожі БпЛА на півночі, півдні та сході країни. Ще десяток російських дронів влучили на чотирьох локаціях, а уламки впали — на двох.

Вночі армія РФ атакувала Запорізький район — керованими авіабомбами ударили по Комишувасі. Як поінформували в обласній військовій адміністрації, внаслідок бомбардування зруйнований будинок, а вибухова хвиля та уламки пошкодили сусідні будівлі. Поранення дістали двоє дівчаток дев’яти та 15 років.

Також ворог завдав удару по Кривому Рогу. Очільник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа у Telegram повідомив, що в місті пошкоджене підприємство й виникло кілька пожеж. Вогнеборці ліквідовують наслідки.

На Криворіжжі під ударом було Апостолове — там пошкоджене транспортне підприємство. У Синельниківському районі внаслідок обстрілів загинув 55-річний чоловік. Там зруйновані два приватні будинки, ще чотири понівечені. У Нікопольському районі обстріл пошкодив п’ятиповерховий житловий будинок.

Нагадаємо, Україна ліквідувала ретранслятори для російських «Шахедів» на території Білорусі. Вдалося ліквідувати Mesh-мережу, яку використовували російські дрони-камікадзе на півночі. Це позитивно вплинуло на обороноздатність Києва і центральної частини України.