Последствия пожара в экосистемах, фото: ГСЧС

На Буковине из-за возгорания сухой травы сгорел дом, трое травмированных (ФОТО)

10 мар 2026, 21:39
999

Через пожежу в екосистемі на Буковині згорів будинок. Троє людей травмувалися, серед них — неповнолітній.

Про це сьогодні, 10 березня, повідомила прес-служба ДСНС.

Зазначається, що минулої доби вогонь загалом знищив понад 11 га сухої рослинності в регіоні.

Водночас загалом по Україні, попри те, що зараз лише початок теплого сезону, за минулу добу сталося вже 117 пожеж в екосистемах загальною площею 46,7 га.

Будьте свідомими та дотримуйтеся правил пожежної безпеки! — закликають рятувальники.

Наслідки пожежі в екосистемах, фото: ДСНС

Нагадаємо, минулого тижня у ДСНС повідомили, що в Україні знову почали фіксуватися численні випадки пожеж в екосистемах.

Источник: Ракурс


