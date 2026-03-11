Последствия российской атаки в Днепропетровской области, фото: ГСЧС

На Дніпропетровщині рятувальники ліквідували пожежу, спричинену 7 березня російською атакою.

Про це сьогодні, 11 березня, повідомила прес-служба ДСНС.

Масштабна пожежа виникла 7 березня внаслідок ворожого обстрілу на об'єкті інфраструктури у Самарівському районі, — розповіли у ДСНС. — Займання площею 7000 кв.м. гасили під постійною загрозою нових ударів.

Обійшлося без постраждалих. До ліквідації пожежі були залучені майже 400 рятувальників та понад 60 одиниць техніки ДСНС, зокрема й фахівці з інших регіонів України.