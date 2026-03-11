Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Последствия российской атаки в Днепропетровской области, фото: ГСЧС

Масштабный пожар на объекте инфраструктуры был ликвидирован на Днепропетровщине после российской атаки (ФОТО)

11 мар 2026, 15:02
999

На Дніпропетровщині рятувальники ліквідували пожежу, спричинену 7 березня російською атакою.

Про це сьогодні, 11 березня, повідомила прес-служба ДСНС.

Масштабна пожежа виникла 7 березня внаслідок ворожого обстрілу на об'єкті інфраструктури у Самарівському районі, — розповіли у ДСНС. — Займання площею 7000 кв.м. гасили під постійною загрозою нових ударів.

Обійшлося без постраждалих. До ліквідації пожежі були залучені майже 400 рятувальників та понад 60 одиниць техніки ДСНС, зокрема й фахівці з інших регіонів України.

Наслідки російської атаки на Дніпропетровщині, фото: ДСНС

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter



Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров