Ракурс
Наслідки російської атаки на Дніпропетровщині, фото: ДСНС

Масштабну пожежу на об'єкті інфраструктури ліквідували на Дніпропетровщини після російської атаки (ФОТО)

11 бер 2026, 15:02
999

На Дніпропетровщині рятувальники ліквідували пожежу, спричинену 7 березня російською атакою.

Про це сьогодні, 11 березня, повідомила прес-служба ДСНС.

Масштабна пожежа виникла 7 березня внаслідок ворожого обстрілу на об'єкті інфраструктури у Самарівському районі, — розповіли у ДСНС. — Займання площею 7000 кв.м. гасили під постійною загрозою нових ударів.

Обійшлося без постраждалих. До ліквідації пожежі були залучені майже 400 рятувальників та понад 60 одиниць техніки ДСНС, зокрема й фахівці з інших регіонів України.

Наслідки російської атаки на Дніпропетровщині, фото: ДСНС

