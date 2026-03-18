Уничтожение российских захватчиков, скриншот видео

Дроны ССО поразили базу засекреченного российского подразделения в Донецке (ВИДЕО)

18 мар 2026, 16:38
Далекобійні дрони Сил спеціальних операцій ЗСУ у ніч на сьогодні, 18 березня, уразили у тимчасово окупованому Донецьку базу засекреченого російського центру безпілотних технологій «Рубікон» та елемент управління цим підрозділом.

Також в місті уражено координаційний центр роботи підрозділів безпілотних систем ворога. Відповідне відео опублікувало на своїй Фейсбук-сторінці Командування ССО.

Крім того, в окупованому селищі Вільне уражено склади боєприпасів, майна та техніки, а також місце накопичення та розподілу боєприпасів.

Підрозділи Сил спеціальних операцій проводять Middle Strike удари по об'єктах ворога на окупованій території України. Підпільники Руху опору сприяли успіху цієї серії ударів, — зазначили у Командуванні ССО. — ССО продовжують асиметричні дії для стратегічного знесилення ворога у веденні війни проти України.

Новости по теме

Показать больше
