Знищення російських загарбників, скріншот відео

Далекобійні дрони Сил спеціальних операцій ЗСУ у ніч на сьогодні, 18 березня, уразили у тимчасово окупованому Донецьку базу засекреченого російського центру безпілотних технологій «Рубікон» та елемент управління цим підрозділом.

Також в місті уражено координаційний центр роботи підрозділів безпілотних систем ворога. Відповідне відео опублікувало на своїй Фейсбук-сторінці Командування ССО.

Крім того, в окупованому селищі Вільне уражено склади боєприпасів, майна та техніки, а також місце накопичення та розподілу боєприпасів.